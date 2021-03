Fornaro: “Non c’è tempo da perdere”

“Non c’è più tempo da perdere. Questa deve essere la settimana in cui il Governo approva il decreto sostegni con i 32 miliardi già stanziati con lo scostamento di bilancio di gennaio”.

Risposta immediata

“Bisogna dare subito una risposta a imprese, partite iva e cittadini messi in seria difficoltà dalle necessarie chiusure per contenere la diffusione del Covid 19. Ci attendiamo misure eque ed efficaci e non regali ai furbetti delle tasse con cancellazioni indiscriminate delle cartelle esattoriali.

Giusto aiutare chi è in difficoltà ma non chi non ha pagato quando doveva e da questa crisi non è stato neppure sfiorato”.