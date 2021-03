Fornaro: “Bene Draghi su nuovo scostamento di bilancio”

“L’annuncio del Presidente Draghi di un nuovo scostamento di bilancio va nella giusta direzione di continuare a proteggere imprese e cittadini dagli effetti negativi determinati dalla pandemia”.

Altre risorse

“Servono altre risorse per le nuove restrizioni ma è urgente approvare il decreto sostegni con i 32 miliardi dell’ultimo scostamento.

Servirebbe anche non buttare risorse cancellando le cartelle esattoriali a quei soggetti che da questa pandemia non hanno avuto alcun danno o riduzione di fatturato.

Non è solo una questione di giustizia fiscale ma anche di corretta allocazione delle risorse pubbliche”.