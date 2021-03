Scanzi: “Siamo un paese arretratissimo sul piano dei diritti civili”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Roberto Sanna se n’è andato. Aveva solo 34 anni ed era affetto dalla sindrome laterale amiotrofica.

Ha scelto il suicidio assistito ed è dovuto andare in Svizzera, perché la politica italiana non ha le palle per affrontare il tema eutanasia ed è troppo impegnata a seguire le turbe dei vari casi umani travestiti da parlamentari.

Con Roberto c’erano la mamma Marina, il fratello Andrea, lo zio Aldo e Gioia, la compagna. La Sla è una malattia particolarmente carogna, e per fare una scelta come quella di Roberto devi essere fortissimo