Fassina: “È urgente una svolta per il futuro di Alitalia”

Così l’onorevole Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

È urgente una svolta per il futuro di Alitalia. La semi-paralisi del trasporto aereo dovuta al Covid determina una situazione di cassa insostenibile per l’azienda in amministrazione straordinaria, in grande difficolta’ nel pagamento degli stipendi e dei fornitori. ITA, la newco dello Stato dotata di 3 miliardi di euro, non e’ ancora in condizioni di partire poiche’ incerto il perimetro degli asset ereditabili da Alitalia. È stato un primo passo importante l’impegno del Governo con il parere favorevole a odg per preservare l’unitarieta’ di aviation, handling e manutenzione ed evitare il bando per attivita’ separate.