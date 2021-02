Uva scoperta grande protettore della pelle da raggi ultravioletti

Oramai non si verrebbe accusati di esagerare se dicessimo di essere ossessionati, con le dovute differenze, dalla nostra salute. L’avvento di un’esperienza sanitaria così estrema come quella della pandemia ha l’inevitabile effetto di rendere molto sensibili all’argomento, motivo per cui la notizia che i medici di famiglia non siano ancora vaccinati in via prioritaria desta ancora un certo sgomento.

Tuttavia, le novità non arrivano solo dal settore immunologico. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che l’uva può essere molto utile per la protezione della nostra pelle dai raggi ultravioletti, andando a ridurre in modo rilevante il rischio di cancro.

Questo frutto, molto caro a noi italiani anche per l’antica tradizione della vinificazione, è già noto per i suoi importanti elementi contenuti. Le pagine di Sundt riportano: “Sia l’uva rossa che quella verde contengono un mix di vitamine tra cui vitamine del gruppo B e soprattutto folato, che è la forma di acido folico a base alimentare ed è importante per la salute dei nostri globuli e la salute cardiovascolare. Contengono anche vitamina C, che è un potente antiossidante e aiuta a sostenere la funzione del sistema immunitario, e vitamina E che svolge anche un ruolo nella salute della pelle e degli occhi”.

Un nuovo recente studio condotto da ricercatori dell’Università dell’Alabama, edito su “Journal of the American”, ha portato alla conclusione che le persone che avevano consumato una considerevole quantità di uva sono risultate più resistenti alle scottature da esposizione solare e una riduzione dei marcatori cellulari che identificano i danni provocati da luce ultravioletta.

Gli scienziati statunitensi hanno fatto mangiare ai partecipanti al progetto circa 2,25 tazze di uva in polvere ogni giorno, per un periodo di due settimane. Durante il percorso hanno misurato la resistenza della loro pelle ai raggi UV sia prima che dopo la somministrazione dell’uva, andando a misurare il limite massimo di irradiazione ultravioletta che riuscivano a sopportare prima di avere un arrossamento cutaneo che per permanesse almeno 24 ore. Tecnicamente si parla di “dose minima di eritema”.

Questo è stato il modus operandi che ha permesso di realizzare che l’uva ha un effetto protettivo della pelle nei confronti degli ultravioletti, proprio per il ritardo di comparsa dell’eritema negli assuntori del frutto.

“Abbiamo visto un significativo effetto fotoprotettivo con il consumo di uva e siamo stati in grado di identificare i percorsi molecolari attraverso i quali si verifica tale beneficio – attraverso la riparazione del danno al DNA e la sottoregolazione delle vie proinfiammatorie”, spiega il dott. Craig Elmets, ricercatore principale dello studio.

Per l’appunto il consumo d’uva risulta collegato ad un numero minore di cellule della pelle giunte precocemente alla fine della vita e ad una riduzione dei markers che provocano infiammazione e che possono ostacolare la naturale funzione di schermo dell’organo più grande dell’uomo, portando poi al cancro.

La scoperta potrà essere importantissima con il diffondersi delle lampade ultraviolette per annientare i virus sospesi in aria e su superfici.

Fonte foto: Foto: Maja Petric / unsplash