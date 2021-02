Lannutti: “Chi ha paura, muore ogni giorno”

Il discorso del senatore Senatore Elio Lannutti:

Signor presidente del Consiglio Draghi,

l’ho sempre rispettata, senza nutrire alcun dubbio sulla sua persona. Le nostre strade, si sono pure incrociate 2 volte nel 2008, anno funesto per risparmiatori ed economia mondiale, soggiogati dal primato della finanza di carta e derivati tossici, dopo il crack Lehman Brothers.

Non ho pregiudizi su Lei e la sua onorata carriera, al contrario ho sempre stimato la sua abilità a partire dal 1992, quando inaugurò la stagione delle privatizzazioni, che i maligni interpretarono come svendite di Stato alle banche di affari; l’azzardo morale dei derivati, i contratti capestro che stipulò, costati alla fine 38 mld di interessi; le porte girevoli con Goldman Sachs; il lavaggio dei dividendi; l’accusa di aver truccato i conti della Grecia.

Solidità alle banche

Ho ammirato le sue qualità, anche quando, da Governatore, garantiva la solidità delle banche e la tutela del risparmio, mentre alcuni di noi si incatenavano ai cancelli di Palazzo Koch; il coraggio che dimostrò con la delibera Antonveneta su MPS al triplo del valore; la scalata alla Bce dopo la lettera firmata con Trichet per imporre austerità, pareggio di bilancio, taglio di pensioni e Stato sociale; lacrime gratis e sangue a pagamento degli esodati; il riguardo per alcune banche tedesche esonerate dalla Brrd, l’esproprio del risparmio del bail-in che ha fatto migliaia di vittime in Italia; la contiguità con i 55.000 mld di derivati Deutsche Bank, la sentenza a Sezioni Unite sul signoraggio.

Inorridito invece dal suo bieco cinismo signor presidente Draghi, quando dispose l’ignobile chiusura forzosa dei bancomat in Grecia, dopo aver salvato le banche franco-tedesche, con un discutibile parere di una società privata, tuttora secretato, e dalla ricetta del G30, che teorizza il darwinismo in economia per battere la pandemia.

Crimini della Troika

Il Reset per cancellare i crimini della Troika sul popolo greco, coi bimbi senza neppure il latte materno, essiccato dalla disperazione nel seno delle madri, malnutriti e malformati, vecchi privi di cibo, farmaci, cure mediche, resteranno indelebili nella storia e nella mia memoria, scene di spietato disprezzo per la vita umana, sacrificata sull’altare del neo liberismo e della più cieca austerità.

Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi, al triste vento – i versi del grande poeta Salvatore Quasimodo durante l’occupazione nazista di Milano. Non essendo mai stato cultore del servo encomio e codardo oltraggio, la sua incompatibilità per i diritti umani, per quella tragedia greca, non mi permette di darle fiducia, che di certo non le serve nella grande ammucchiata di governo.

Chi ha paura, muore ogni giorno e poiché continuo a perseguire la stella polare di bene comune, onore e dignità, auguro a Lei Signor presidente buon lavoro e buona fortuna alle amate sponde dell’Italia. Grazie per l’attenzione