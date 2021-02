Varano: “La Calabria verrà lasciata come al solito fuori dai giochi”

Così Serena Varano sulla sua pagina Facebook:

209 miliardi, forse mai visti così tanti soldi…

Le preoccupazioni del M5s dovevano essere 2:

1 che non andassero in mano ai mafiosi

2 che si occupassero i ministeri più importanti.

Dal mio punto di vista i ministeri più importanti sono lavoro/mise, sanità, ambiente.

Il m5s si è sempre battuto per diminuire i ministeri e renderli più efficienti, ora non capisco l’ utilità dei ministeri di transizione che rischieranno di essere solo l’ ennesimo fallimento a danno dei cittadini. Giusto per fare un piccolo esempio, in 10 anni di governo bisogna capire perché è fermo l’iter sull’inasprimento delle pene verso chi maltratta, uccide e abbandona gli animali, o capire perché alcun provvedimento è stato preso contro allevamenti intensivi, figuriamoci se l’aggiunta di due ministeri potrà raggiungere obiettivi da era digitale ed ecologica.

Biosgnava riformare la PA per mandare avanti un paese evitando di perdersi nella solita burocrazia

Ricordate dal 2009 tra decreti e ministeri ad hoc il fallimento della digitalizzazione della PA?

Ogni i presupposti sono uguali, persino i ministri sono uguali! ma mancano come al solito le soluzioni concrete, il ricambio generazionale, l’utilizzo dei software e chi sappia usarli.

Detto questo, il quesito posto su Rousseau non citava alcun ministero, accordo di governo o programma, e certe domande dovrebbero sorgere spontanee prima non il giorno dopo la votazione (ho letto parlamentari delusi, vorrei capire se sono coscienti di essere in Parlamento) .

Dunque il m5s non ha ottenuto nessuno dei due punti sopra citati, e non aver raggiunto soprattutto il primo desta una certa preoccupazione .

Ricordate le parole di Falcone e Borsellino?

Seguite i soldi troverete la mafia

Ecco cosa è accaduto in questi giorni, i partiti che dovranno gestire risorse e appalti con cifre da capogiro si sono impossessati dei ruoli di potere dai quali potranno gestire imponenti risorse a favore del malaffare. E presto questo accadrà anche in Calabria con le regionali. La cosa che mi spaventa è la complicità del M5S che tenta di giustificare ogni cosa.

La Calabria verrà lasciata come al solito fuori dai giochi, con poca e comunque insignificante rappresentanza parlamentare, e soprattutto sui territori, se solo consideriamo che ancora non è stato indicato un candidato né formata una lista di persone pulite.