Morra: “Tutti al lavoro per la santificazione in vita di Mario Draghi”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Su Draghi, infatti, si sta costruendo una narrazione univoca e largamente positiva, ecumenica e sublime. Cherubini e serafini festosi stanno lodando le sue virtù sovrumane. E tutti stanno scoprendo che a Città della Pieve viveva l’ipostasi divina prima che si rivelasse. L’eresia mi ha sempre affascinato però, ed in Beppe avevo ed ho sempre trovato chi dileggiava il potere.

Ora si assiste ad un rovesciamento della realtà, ma va bene così.

Sogno, e mi trovo in un mondo in cui le persone contano più dei profitti e dei profili, senza maschere e per il cuore.