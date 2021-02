Ostia, Picca-Conti: “Ascensori Roma-Lido: finalmente ascoltati appelli della Lega”

In una nota Monica Picca e Mauro Conti, rispettivamente capogruppo della Lega in X Municipio e responsabile disabilità del partito lidense parlano della manutenzione degli ascensori della stazione Lido Centro.

Le parole dei due rappresentati Leghisti

“Finalmente, dopo mesi di denunce e segnalazioni da parte della Lega X Municipio riguardanti il malfunzionamento degli ascensori lungo le stazioni della Roma-Lido questa mattina i tecnici stanno provvedendo alla manutenzione presso la stazione Lido Centro.

La questione dell’accessibilità è al centro del programma della Lega. Nel nostro territorio le stazioni metro, le spiagge, i parchi, le case popolari, alcuni uffici pubblici e migliaia di strade sono ancora fuori legge, con barriere architettoniche che impediscono la fruizione libera degli spazi pubblici e quindi l’esercizio della libertà di movimento negata a tante persone diversamente abili e a persone con difficoltà di deambulazione in genere.

Ad oggi l’amministrazione comunale e quella municipale, dopo quattro anni di annunci, ancora non sono stati in grado neppure di chiarire a chi spetti l’onere delle manutenzioni. Per questo – concludono Picca e Conti – ci auguriamo che quello di oggi a Lido Centro non sia l’ennesimo intervento spot, non inserito in un piano serio di manutenzione degli impianti, inclusa l’annosa e vergognosa situazione della stazione Ostia Antica dove ai disabili non è consentito neppure l’attraversamento stradale”.