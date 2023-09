Roma-Lido, TrasportiAmo: “Dalla Regione l’unica risposta utile per non lasciare a piedi i pendolari”

“Sostituire i treni con i bus è per noi motivo di profonda amarezza, ma, conoscendo le dinamiche e le condizioni disastrose in cui la ferrovia Roma-Lido è stata lasciata, accettiamo e condividiamo la scelta della Regione Lazio di avviare, da lunedì prossimo 2 ottobre, un servizio integrativo con 10 bus messi a disposizione da Cotral.

È la sola risposta al momento percorribile

È la sola risposta al momento percorribile, lo diciamo a denti stretti, in attesa dei nuovi treni e, come afferma l’assessore regionale alla mobilità Fabrizio Ghera, per non lasciare i cittadini soli e a piedi”. È quanto afferma in una nota David Nicodemi, Presidente dell’Associazione TrasportiAmo.