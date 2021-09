Ostia, Picca: “Con noi Roma-Lido sarà metropolitana leggera”

Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, in una nota parla della Roma-Lido

Le parole della Picca

“Tra qualche giorno migliaia di viaggiatori della Roma-Lido non potranno più utilizzare le tre stazioni finali: Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. Il problema è che non ci sono abbastanza vagoni e quindi il servizio verrà ridotto fino a primavera del 2022. Quindi per recuperare minuti sulle tabelle di marcia l’Atac ha deciso di chiudere 3 stazioni.

Questo comporterà assembramenti sui bus sostitutivi che non potranno mai garantire la capienza dei treni. Immaginate cosa accadrà nelle ore di punta e soprattutto adesso con la riapertura delle scuole. Stupisce che l’amministrazione municipale grillina liquidi la questione a un patetico ‘non c’entriamo’, rimandando il problema al solito rimpallo delle competenze. Ma cosa ha fatto la giunta pentastellata in questi tre anni e mezzo per sollecitare Campidoglio e Regione Lazio ad un intervento? Nulla.

Questa è l’eredità che lasciano sul Municipio X il Pd e i 5 Stelle. Da linea ferroviaria strategica Raggi e Zingaretti l’hanno ridotta a vicolo cieco, odissea per pendolari e viaggiatori. Noi crediamo che la Roma-Lido debba essere trasformata in una ‘moderna metropolitana leggera’. Ripensata con incremento dei convogli, della frequenza e rinnovamento del materiale rotabile”.