Scanzi: “SanPa è una serie straordinaria”

Gli autori hanno recuperato una storia dal passato che nessuno (neanche loro, credo) immaginava potesse appassionare ancora così tanto. Il risultato sono puntate in crescendo, esaltanti e strazianti, enormi e definitive.

Il dibattito attuale, come spesso capita, rischia di svilire l’opera. È in atto questa semplificazione manichea, triste e colpevole come tutti i manicheismi, secondo cui “se sei di sinistra devi essere contro Muccioli e se sei di destra devi difenderla”.

Che idiozia

Io sono di sinistra e, al netto delle tante luci e non poche ombre, continuo a pensare che Vincenzo Muccioli abbia fatto cose incredibili.

E continuo a pensare che il “come” le abbia fatte, per quanto (o proprio in quanto) discutibile, fosse l’UNICO modo per ottenere quei risultati.

La sinistra odiava Muccioli perché autoritario e megalomane (L’Unità lo impallinava di continuo, la rivista satirica Cuore lo chiamava “Benito Mucciolini”). La destra, ora, fa l’offesa perché Netflix avrebbe fatto passare Vincenzo per “violento, assassino e omosessuale” (come se la terza definizione, peraltro, ove vera fosse un’offesa).

Anche Red Ronnie, auto-dichiaratosi “soldato fedelissimo” di Muccioli, si dice schifato. Eppure è uno dei protagonisti (efficaci) delle cinque puntate. Red, persona intelligente e spesso bravissimo ad aver torto anche quando ha ragione, sbaglia come tanti su un punto fondamentale: Muccioli non esce affatto male da questa serie.

Ma proprio per niente

E sbaglia pure la comunità attuale di San Patrignano, non meno infastidita di Ronnie dalla serie: Muccioli “esce male” solo se uno spettatore non sa guardare/pensare o, più probabilmente, se odiava Muccioli a prescindere anche prima.

La verità – granitica – è che Vincenzo Muccioli, con la sua San Patrignano, si è accollato la vita di migliaia di anime perse in un momento storico in cui lo Stato non se ne interessava minimamente (soprattutto tra fine Settanta e metà Ottanta). Anime che, senza di lui, probabilmente sarebbero morte. Non ha usato i guanti bianchi, ma col Demonio i guanti bianchi non puoi usarli mai. A meno che, di lavoro, tu faccia il sofista a tempo perso (magari sui social).

Muccioli dividerà sempre, come tutte le figure forti (anzi fortissime). Ma vincerà sempre lui. Non è un caso che quelli che convincano meno nella serie siano le voci più apertamente critiche (familiari delle vittime esclusi), su tutti l’ex autista Delogu.

La serie, e faccio qui un plauso agli autori/sceneggiatori Gianluca Neri, Carlo G. Gabardini, Paolo Bernardelli e alla regista Cosima Spender, è mirabile nella mole industriale di dati, immagini di repertorio, testimonianze.

Ci sono punti, non pochi, in cui si vola altissimi

Per dirne una: la figura di Fabio Cantelli, scrittore e filosofo, col suo drammatico ondivagare continuo tra fedeltà a tutti i costi a Muccioli (Cantelli era anche il responsabile della comunicazione negli anni d’oro) e dolorosa ma necessaria onestà intellettuale. Straordinario. Come è straordinario rivedere Montanelli. Villaggio. Biagi. Eccetera (e che eccetera!)

C’è, in SanPa, un’aria costantemente epica che pervade anzitutto la figura immensa (anche nel fisico) di Vincenzo Muccioli, tonitruante e devastante, teatrale e marziale, gigione (meravigliosamente) e spaziale. Le sue interviste andrebbero mostrate a scuola, le sue pause andrebbero insegnate a teatro.

Carismatico e ieratico come pochi, si mette in tasca fischiettando Pannella e ammalia oltremodo i supermiliardari Gian Marco e Letizia Moratti (mai capito perché: per le sedute spiritiche, per il coraggio, per il voler dominare il Male. Boh).

Che serie fantastica!

Non date retta al cicaleccio miope: SanPa non è né agiografica né colpevolista. Più la seconda, siamo d’accordo, ma l’opera è chiara e onesta nel distinguere un primo e un secondo Muccioli. Il primo è quello che arriva fino al 1989, gestendo non si sa come – ma gestendola – una megalomania bulimica senza la quale (del resto) non avrebbe fatto quel che ha fatto.

Il secondo è quello che delega ed esonda. È quello che perde la misura, in sé delicatissima. E’ quello indifendibile che nasconde per anni la sieropositività ai suoi ragazzi (a partire da Cantelli). Che tollera prima e asseconda poi una gestione paramilitare e “iper-casermica”, con tanto di sequestri, picchiatori e reparti “lager”. Che fa quella schifosa metafora sull’anello e le donne stuprate. Che non dice la verità al fratello di Natalia Berla, morta (forse) suicida inghiottita da uno dei tanti misteri. Che chiude un occhio ben sapendo (temo) le mattanze di cui talora abusavano casi psichiatrici come coloro che ammazzarono orrendamente il povero Roberto Maranzano (e la rabbia della famiglia è sacrosanta!).

Giudici e sinistra si domandavano e domandano ancora se Muccioli potesse salvare vite senza effetti (devastanti) collaterali. Domanda tanto lecita e necessaria quanto impossibile da risolvere compiutamente. La destra e i muccioliani tendono a rispondere che “uno o due morti su 5mila e più vite salvate sono quasi niente” (cito a memoria Red Ronnie).

Io dico che, al netto di tutto, il primo Muccioli non potesse fare altro

Quanto al secondo: ormai non c’era più (solo) lui. Ormai era anche e soprattutto onnipotenza: capìta, quando ti abitui al ruolo di Demiurgo delle anime che nessuno ha a cuore tranne tu. Capìta, quando te ne vai troppo giovane e, se è vero quel che tanti a lui vicinissimi dicevano e dicono, non trovi il coraggio di dire al mondo che hai contratto l’Aids (o l’epatite). Come se, pure quello, fosse stato una colpa.

SanPa è una serie rara, che toglie dalla dimenticanza una storia che in tanti avevano (avevamo) sottovalutato: ridurla a mera boxe politica è un atto intellettualmente empio, nonché masochista.

Capolavoro. Che resterà. Come resterà Vincenzo Muccioli. Un gigante con molte (molte) più luci che ombre.