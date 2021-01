Scanzi: “Sempre e comunque no, fortemente no alla caccia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Massimo Wertmuller ha commentato con parole molto dure questa foto. Mi dissocio dagli insulti al soggetto, ma condivido totalmente il senso dell’invettiva di Massimo. Ammazzare un essere innocente, e poi vantarsi pure di averlo in una foto macabra, è qualcosa di insostenibile. “In un colpo solo questa immagine postata dai cacciatori toscani ,che si complimentato pure con questa specie di individuo per “il suo primo daino”(!), dimostra tante cose. Una di queste è quanto sia nociva la caccia che elimina vite ed ecosistemi, un’altra è che mostra quanto gli animali in genere siano più belli dell’essere umano. Vuoi mettere qui la magnificenza di quella splendida creatura che questo (bip) ha ucciso e la faccia da (bip) di questo (bip)? Quanto serviva di più a questo mondo quella creatura uccisa e quanto invece non serve questo pezzo di (bip) col fucile?

Quanto servivano col loro amore tutti gli Angelo, il grande e bellissimo maremmano ammazzato per gioco, e quanto non servono quelli come quei balordi che l’hanno ucciso? Sempre e comunque no, fortemente no alla caccia, una attività che ci tiene ancorati alla preistoria, lontani dalla civiltà”. Condivido totalmente il tuo dolore, caro Massimo. Ma l’umanità non è seconda a nessuno, quando vuole raggiungere l’abominio morale più totale.