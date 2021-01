Scanzi: “Aiuta anche tu la Lega Nazionale Difesa del Cane”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La battaglia per l’inasprimento delle pene contro chi maltratta gli animali è, come sapete, qualcosa che mi sta molto a cuore. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) si sta battendo in questo senso. Li stimo molto e cercherò di aiutarli a dare ancor più voce alle loro istanze. Tra le tante tragedie del 2020 vanno segnalati i tantissimi casi di animali abbandonati, torturati, maltrattati, uccisi. Animali vittime di persone senza cuore e senza scrupoli, persone che dovevano essere di famiglia e invece si sono rivelate aguzzini spietati. Oppure persone totalmente sconosciute che hanno deciso di sfogare le proprie frustrazioni e la propria malvagità su creature indifese che hanno avuto la sfortuna di trovarle sulla propria strada.

Eppure è una battaglia bipartisan. Basterebbe poco.

Come ha ricordato Piera Rosati,Presidente LNDC Animal Protection, “le armi a nostra disposizione sono decisamente spuntate perché – nonostante le centinaia di denunce e di processi che seguiamo ogni anno – le leggi di cui è attualmente dotato il nostro Stato non sono affatto sufficienti a garantire una vera tutela degli animali. Innanzitutto, a livello legale, gli animali sono ancora considerati degli oggetti e non degli esseri senzienti. In secondo luogo, perché comunque tra riti abbreviati, sospensioni della pena e messa alla prova quasi nessuno sconta realmente nemmeno un giorno di prigione”.

“Mi appello quindi a tutti gli esponenti politici affinché, come proposito per il nuovo anno, si impegnino finalmente a riformare a fondo il nostro Codice Penale in modo che gli animali siano finalmente tutelati e chi li maltratta o li uccide sia finalmente punito come è giusto”.

LNDC ha lanciato una petizione dal titolo #sonoqualcunononqualcosa per chiedere, tra le altre cose, di punire con pene severe chi uccide o maltratta gli animali, con aggravanti per efferatezza, sevizie e sadismo, di introdurre il reato di strage di animali e di rendere impossibile, per chi viene condannato, di continuare a detenere animali.

Guarda il video e aiuta anche tu LNDC!