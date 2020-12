Toninelli: “Gregoretti: sconcertante quanto accaduto”

Danilo Toninelli, senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul processo Gregoretti

“Quello che è accaduto per l’ennesima volta al sottoscritto è qualcosa di sconcertante –ha affermato Toninelli-. In circa 2 ore di domande in cui sono stato sentito come persona informata sui fatti ho risposto puntualmente a tutto, eccezion fatta alcuni non ricordo minimali su domande su fatti accaduti 18 mesi prima fatte dall’avv. Buongiorno, ex ministra che fa parte dello stesso partito di Salvini.

Questo è uno dei mali peggiori che abbiamo in Italia, quello che fa passare per vero notizie false. Mi hanno minacciato ed intimidito sui social perché hanno ascoltato le parole di Salvini o perché hanno letto cose che sono state scritte. Uno mi ha scritto che dovrebbero bruciarmi vivo. Io se esco di casa potrei anche rischiare la mia incolumità, tale è l’odio che si è creato nei miei confronti per la pubblicazione di notizie fasulle. Io ho risposto a tutte le domande fatte, nel caso di specie dell’Open Arms io avevo risposto al presidente del tribunale.

Quando ho risposto non ricordo all’avvocato Bongiorno è perché c’erano diverse richieste di sbarco, ho chiesto dunque di precisare meglio la domanda e poi ho risposto. Hanno passato delle veline alle redazioni in cui c’era scritto tutto il contrario di quello che è accaduto. La cosa grave che è passata è che io avrei detto non ricordo sulla nave Gregoretti. Non esiste alcun decreto in quel caso perché è una nave militare e non può esserci nessun divieto di sbarco.

Addirittura sono uscite notizie in cui sembrava che io non avessi riconosciuto la mia firma su dei documenti. Ogni ministro rispondeva delle proprie azioni, quando la Guardia Costiera chiede al Viminale il luogo in cui sbarcare, quella responsabilità la legge la assegna al Ministro dell’Interno. Nel primo periodo del Conte 1 tutti eravamo d’accordo sull’idea di creare un dibattito a livello europeo rispetto a quello che accadeva in Italia, ma il contesto dell’indirizzo politico va declinato sulla responsabilità dei singoli. Io penso e spero che Salvini verrà assolto nonostante si sia comportato in maniera fasulla nei miei confronti e mi abbia sempre attaccato, la sua tesi difensiva è stata scaricare tutta la responsabilità nei miei confronti”.

Fonte Radio Cusano Campus