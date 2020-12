Torvajanica, arrestato pusher 31enne dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 31enne romano, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le idangini

In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, nel centro abitato di Torvajanica, i militari della locale Stazione hanno sorpreso improvvisamente due soggetti che, in modo alquanto sospetto, si sono avvicinati, per poi separarsi immediatamente, dopo essersi scambiati un involucro.

I controlli

Subito fermati e sottoposti a controllo, i Carabinieri hanno accertato che uno dei due, aveva appena acquistato una dose di cocaina, pagandola 60 euro. Per il pusher invece, i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione presso la sua abitazione, distante pochi metri, che ha portato al rinvenuto di altre 4 dosi di cocaina, una dose di marjiuana, due assegni e quasi duemila euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane pusher sono scattate le manette ed è stato ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.