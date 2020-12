Fornaro, dare risposte alla crisi, non serve instabilità

Imprese e cittadini giustamente vogliono vedere governo e partiti impegnati alla ricerca delle soluzioni per contrastare sia l’emergenza sanitaria sia quella economica. Fibrillazioni e polemiche politiche non sono certo la risposta che si attende l’opinione pubblica. L’Italia non ha bisogno di instabilità ma dell’esatto contrario.

La sfida del Recovery plan italiano è di tutto il Paese e occorre uno sforzo progettuale straordinario e inclusivo perché in pochi mesi ci giocheremo buon parte del nostro futuro a breve e medio termine.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

