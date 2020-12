Scotto, contributo di solidarietà: “Grillo rompe un tabù, si apra il confronto”

I dati del Censis sono la dimostrazione che la pandemia non è stata una livella. Le diseguaglianze crescono, la precarietà fa spavento, cresce il divario tra chi ha di più è chi ha di meno. In questi giorni si è aperto un dibattito sulla tassazione delle ricchezze finalizzato alla difesa e all’estensione dei beni pubblici. È un dibattito utile se viene spogliato dalle bandierine, costruendo le condizioni per una battaglia unitaria della maggioranza di governo.

Le parole di Beppe Grillo oggi rompono un tabù e aprono alla possibilità di un intervento sui grandi patrimoni

Va convocato un tavolo di confronto tra le forze di governo per verificare se ci sono le condizioni per varare già in questa legge di bilancio un contributo di solidarietà per l’anno 2021 finalizzato al sostegno alle fasce più povere del paese. Non va sprecata questa occasione.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno

