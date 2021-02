Articolo Uno: “Blocco dei licenziamenti fino a fine emergenza”

Uno dei segnali più importanti che il Governo Conte ha dato in questi mesi è stato il blocco dei licenziamenti. Una scelta che ha dato fastidio a chi immaginava mano libera sul mercato del lavoro. Per noi quel blocco va prorogato fino alla fine dell’emergenza. Una crisi incomprensibile come questa non può essere scaricata su chi lavora.

Lo dichiarano Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno, e Piero Latino, responsabile nazionale Lavoro

Articolo Uno Comunicati Stampa