Fornaro sull’attentato di oggi a Nizza: “Immenso dolore. Il cordoglio del gruppo di LeU”

Il gruppo di LeU a Montecitorio con immenso dolore si stringe al popolo francese colpito da un gravissimo attacco terroristico. Una tragedia che non si deve più ripetere. Solidarietà al popolo francese e vicinanza alle famiglie delle vittime. In un momento drammatico come questo tutta l’Europa contro il terrorismo deve rispondere con fermezza riaffermando i valori di libertà come pilastro della convivenza civile.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

Articolo 1 CS