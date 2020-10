Guerra, Recovery Fund: “Bene Sanchez, investire sui servizi per vera parità”

“L’uguaglianza di genere deve essere uno degli assi portanti del Next Generation Eu. È bene quindi che il governo spagnolo lo ritenga uno dei quattro filoni centrali del Recovery Plan, presentato oggi”.

Lo dichiara Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed esponente di LeU

“Come ha ricordato il Premier Sanchez, anche in Spagna la maternità penalizza la partecipazione delle donne al mercato del lavoro: un anno dopo la nascita del bimbo lo stipendio annuo della madre risulta essere fino all’11% in meno, mentre quello dei padri rimane invariato. È quindi evidente che bisogna agire sui servizi, per alleggerire il lavoro di cura che grava in misura diseguale sulle donne. Per questo non si può che apprezzare l’obiettivo che il governo spagnolo si è dato: creare più di 65mila posti negli asili nido per i bambini da 0-3 anni”, conclude la Sottosegretaria.

Articolo 1 CS