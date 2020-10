Urso: ” Penso che persino nel governo italiano si siano resi conto dei passi falsi fatti cercando di andare verso la Cina”

Il Senatore di FDI Adolfo Urso, vice presidente del Copasir, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Sull’origine del covid 19

“Dalle informazioni che abbiamo sembra che il covid sia sorto in un mercato per animali vivi a Wuhan, esattamente a 2 km in linea d’aria dal centro di ricerca batteriologico. Ma al di là di come è nato e come si è diffuso, è importante ragionare sulle conseguenze che ha creato.

Il covid ha determinato un’accelerazione della storia, come mai si vedeva da secoli, forse da millenni. Guardiamo quello che è accaduto in Europa, con la sospensione del Patto di stabilità, la condivisione del debito europeo, la politica industriale europea. La consapevolezza che l’Europa doveva cambiare è stata accelerata dal virus”.

Sul ruolo dell’Italia in politica estera

“L’Italia oggi è più importante che in passato per Usa, Europa ed occidente, perché è il confine di tutti i conflitti globali, non solo di quello con la Cina perché il terminale della via della Seta è l’Italia. Ma anche il discrimine col fondamentalismo islamico passa dall’Italia.

Ma anche il confine con l’Africa povera e l’Europa ricca e quindi l’immigrazione. Dobbiamo far leva su questo per essere gli alleati principali degli Usa in Europa e nel Mediterraneo. Penso che persino nel governo italiano si siano resi conto dei passi falsi fatti cercando di andare verso la Cina. Di Maio è diventato più consapevole di quali sono gli interessi nazionali e le nostre alleanze strategiche”.

Fonte Radio Cusano Campus