Racket sulle bancarelle. Una brutta storia che arriva dalla capitale

Ancora una volta Roma è coinvolta in un grave scandalo giudiziario che fa emergere corruzione, abusi e illegalità varie, con un danno enorme sia per la città, sia per i cittadini. Lo afferma il Codacons, intervenendo sull’operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 18 persone coinvolte nel racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti.

INDAGARE VERTICI DEL COMUNE PER OMESSI CONTROLLI

“Una nuova tegola si abbatte oggi sulla capitale e sull’amministrazione della città, con un giro di illegalità sulle bancarelle che vede coinvolti funzionari pubblici accusati di aver gestito le autorizzazioni ottenendo in cambio soldi, abiti firmati e addirittura abbonamenti per le partite di calcio – afferma il presidente Carlo Rienzi – Illeciti che, se confermati, arrecherebbero un danno sia al settore della concorrenza e agli operatori onesti del commercio, sia alla collettività romana”.

Per tale motivo il Codacons si costituirà parte offesa nell’inchiesta, e chiede di allargare le indagini ai vertici di Roma Capitale in carica nel periodo degli illeciti, per verificare se siano stati omessi i dovuti controlli sull’operato dei funzionari pubblici.

Codacons CS