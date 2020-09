Street Food Ciampino, si parte giovedì 24 settembre

Ciampino capitale dello Street Food dal 24 al 27 Settembre, è finalmente iniziato il countdown per l’evento dell’anno. La carovana più colorata e gustosa d’Italia, dopo i successi romani e dopo aver trasformato la Garbatella nel più grande ristorante all’aperto della capitale, punta dritto verso Ciampino.

Il villaggio Street Food

Il villaggio Street Food, pieno di luci, colori e delizie per i sensi, verrà allestito in tutta sicurezza a Largo Dublino. Si potrà mangiare dalle 12 alle 24, sia a pranzo che a cena e fino a tarda notte. Il meglio dello Street Food, firmato TTSfood, trasformerà Ciampino, ridente centro dell’area metropolitana di Roma, cerniera strategica tra la capitale ed i Castelli romani, nella capitale del divertimento on the road. TTSfood ha selezionato per Ciampino 23 Street Chef dove si potrà scegliere ogni tipo di piatto.

Il menù, le ghiottonerie saranno preparate sul momento, è ricchissimo: si va dai primi della tradizione agli antipasti delicati. Carni e pesce da impazzire, cotte alla brace da veri e propri maestri. Panini gourmet, contorni, pizza, fritti e dolci provenienti dalle migliori pasticcerie della tradizione Italiana.

Ottimo food rigorosamente preparato davanti ai vostri occhi, musica dj-set di accompagnamento, affascinanti giochi di luci e fire show. E ancora, spettacoli circensi di artisti di strada e tanto sano divertimento per tutta la famiglia.

L’appuntamento è stato fissato a Largo Dublino dal 24 al 27 settembre ad ingresso libero, sarà un viaggio gastronomico infinito pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto. Anche a Ciampino preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi.

INGRESSO LIBERO

4 Giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana piena di delizie, dolci e salate, vi aspettano a Ciampino dal 24 al 27 Settembre dalle ore 17 alle ore 24.

Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina, all’interno dell’evento troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.

Vi aspettiamo!!!

info@ttsfood.it

www.ttsfood.it

TTS Food è un format di Mela Eventi

www.melaeventi.it

info@melaeventi.it

pagina Facebook: @ttsfood

pagina Instagram: tts.food

canale Youtube: TTS FOOD