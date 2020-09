Garbatella, arriva lo street food da giovedì 17 a domenica 20

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento più cool di questo settembre romano 2020. Giovedì in piazza sant’Eurosia, nel cuore del caratteristico quartiere Garbatella, inizierà il fine settimana più divertente e gustoso dell’anno. 4 giorni dedicati al cibo ed al divertimento on the road : “GARBATELLA TTS Street Food” 3° Ed. dal 17 al 20 settembre 2020. Presenti 26 Street Chef che dai loro bellissimi e coloratissimi ristoranti su ruote prepareranno incredibili piatti gourmet da assaporare insieme alla famiglia o agli amici nell’elegante location realizzata dal team TTSFOOD.

L’evento

Garbatella, da venerdì 17 a domenica 20, pranzo e cena, diventerà la capitale dello Street Food con un vero e proprio villaggio dedicato al cibo ed al benessere da strada arricchito da musica e spettacoli street band itineranti, gruppi folkloristici e la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, nel rispetto delle norme anti Covid.

I menù proposti

Il menù è stato accuratamente selezionato e si potranno trovare vere e proprie prelibatezze. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. Hamburger di chianina; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi, salsiccia a punta di coltello; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, pecorino e cozze, radicchio e taleggio fuso e tanti altri gusti; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento.

Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; La vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone, ottima sangria artigianale; Pizza fritta e tortini di pasta; Torta al Testo e focaccia Umbra; Porchetta calda, Baguette gourmet. Un’esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandorle messinese e tante altre dolci sorprese. Dolce e salato da tutta Italia.