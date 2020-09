Ciampino, un week end dedicato allo street food

Ciampino capitale dello Street Food dal 24 al 27 Settembre. L’onda del buon umore, del gusto e del sano divertimento, dopo aver travolto mezza Roma e molte altre località del Lazio, approderà finalmente a Ciampino. Il villaggio Street Food, pieno di luci, colori e delizie per i sensi, verrà allestito in tutta sicurezza a Largo Dublino. Il più grande ristorante all’aperto, caratterizzato da truck vintage e stand cucina, sarà aperto dalle 12 alle 24, sia a pranzo che a cena e fino a tarda notte.

L’evento

Il meglio dello Street Food, firmato TTSfood, trasformerà Ciampino, ridente centro dell’area metropolitana di Roma, cerniera strategica tra la capitale ed i Castelli romani, nella capitale del divertimento on the road. Ottimo food rigorosamente preparato davanti ai vostri occhi, musica dj-set di accompagnamento, affascinanti giochi di luci e fire show.

E ancora, spettacoli circensi di artisti di strada e tanto sano divertimento per tutta la famiglia. Principe dell’evento il cibo preparato da una selezione di Street Chef del circuito TTS che preparerà piatti indimenticabili. Dolci e salati per tutti i palati, materie prime di qualità e preparazioni di alto livello curate nei minimi particolari.

L’appuntamento

L’appuntamento è stato fissato a Largo Dublino dal 24 al 27 settembre ad ingresso libero, sarà un viaggio gastronomico infinito pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto. Ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento presentando il meglio della cucina tradizionale e deliziose novità culinarie.

Anche a Ciampino preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi. Antipasti e finger food appetitosi. Primi piatti commoventi. Secondi di ottima carne scelta cotta da maestri del barbeque o di freschissimo pesce. Panini da far girare la testa, verdure e spezie particolari per un trionfo assoluto di bontà.