Garbatella, arriva “GARBATELLA TTS Street Food” 3° Ed. dal 17 al 20 settembre 2020

Anche quest’anno a Piazza Sant’Eurosia e su via delle Sette Chiese torna il festival dedicato allo street food più divertente d’Italia. Il format TTS-FOOD dopo il grande successo delle edizioni passate, torna nel cuore dello storico quartiere romano, la Garbatella, dando vita ad un gustoso evento, promuovendo il cibo di diverse regioni italiane. 25 Street Chef, dalle ore 12 alle 17, a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina posizionati tra Piazza Sant’ Eurosia e via delle Sette Chiese orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet.

Non solo street food, durante questi 4 giorni, street band itineranti, gruppi folkloristici e la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. Hamburger di chianina; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada.

Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi, salsiccia a punta di coltello; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, pecorino e cozze, radicchio e taleggio fuso e tanti altri gusti; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; La vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone, ottima sangria artigianale; Pizza fritta e tortini di pasta; Torta al Testo e focaccia Umbra; Porchetta calda, Baguette gourmet.

Un’esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandorle messinese e tante altre dolci sorprese. Dolce e salato da tutta Italia.

Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento nel cuore della capitale, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.