Insieme possiamo tutto

“Dopo due settimane di presidio e nove giorni di occupazione della presidenza della Regione Toscana, l’associazione Vita Indipendente, insieme a Luigi, sono riusciti a strappare ulteriori 2 milioni e mezzo di euro, da aggiungere ai 9 di stanziamento ordinario, per interventi a favore della “vita indipendente” delle persone con disabilità.

Sinceramente, una delle vittorie più belle cui ho assistito negli ultimi anni. Non solo perché è una vittoria collettiva, ma perché mette fine in un attimo a tanti pregiudizi sui disabili che purtroppo albergano ancora nella nostra società.

Ascoltando Raffaello, Luca e Luigi abbiamo imparato che essere affetti da disabilità gravi non comporta per forza l’essere rinchiusi nelle proprie abitazioni o negli istituti in attesa dell’assistenza medica, spesso demandata alle famiglie. Immaginate voi di dover stare murati/e vivi/e in casa, di dover dipendere dai vostri cari per vivere.

E’ una condizione fisicamente e psicologicamente devastante

Come stabilito dalla Convenzione ONU del 2006, la disabilità non si risolve “parcheggiando” i disabili in attesa della morte. La disabilità si combatte eliminando ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti, consentendo loro una piena vita indipendente.

L’abbattimento delle barriere architettoniche, dentro e soprattutto fuori dalle case, un’adeguata assistenza personale per vivere la propria vita quotidiana – che crea lavoro “buono”, al contrario di tante opere e tanti lavori inutili che oggi esistono nella società – sono ciò di cui queste persone e i loro cari hanno bisogno.

La Regione finora ha stanziato pochi fondi – e male: attualmente esistono solo in Toscana 300 persone in lista d’attesa per accedere alla possibilità di avviare un progetto di “vita indipendente”.

Scegliendo la strada della lotta, e vincendo, l’Associazione ha dimostrato che non esistono difficoltà insormontabili. Una grande lezione per un paese rassegnato come il nostro, in cui troppo spesso per lasciar fare i potenti ci si accanisce sui deboli.”

Associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche APS

Da Francesca Conti