Claudiointour, continua il progetto di Claudio Palmulli per parlare di disabilità e inclusione

“Sono partito pieno di entusiasmo per Roma, destinazione Senato della Repubblica per un incontro con il Senatore William de Vecchis, con cui ho avuto un’interessante incontro sulla manovra finanziaria e l’inclusione lavorativa, uno de temi fondamentali per le persone con disabilità. Avere un’occupazione per un soggetto disabile aiuta a migliorarne l’autonomia, favorendo progetti di vita indipendente. Abbiamo convenuto che la situazione occupazionale dei disabili in Italia è deludente ed è necessario promuovere e migliorare l’efficacia del sistema di collocamento delle persone disabili, supportando le aziende nell’assolvimento degli obblighi di legge e diffondendo una cultura inclusiva quanto più ampia possibile.

Apprezzare la diversità, ottimizzare il talento e accrescere l’inclusione lavorativa può portare all’azienda dei vantaggi tangibili in termini di innovazione e produttività.

Nell’ ufficio del Senatore de Vecchis,ho avuto l’onore e il piacere di incontrare il Ministro per le disabilità Erika Stefani. Devo dire che è stato un momento emozionante, confrontarmi con lei e parlare di sport, inclusione e disabilità mi ha dato grande motivazione.

Ho visto da parte del Ministro un forte interesse ad ascoltare i punti del progetto Claudiointour

Una donna, di un carisma sorprendente, attenta agli argomenti che mi stanno a cuore, ovvero: i problemi delle barriere architettoniche, le difficoltà delle persone con disabilità e la sensibilizzazione nelle scuole. Ho apprezzato la sua volontà di mettere in atto riforme che migliorino la qualità di vita delle persone con disabilità.

Nell’occasione ho conosciuto anche la Senatrice Sonia Fregolent della Commissione Igiene e Sanità, ne ho approfittato per raccontare della mia ultima sfida alla RomaOstia Half Marathon, con la mia normalissima carrozzina e sono commosso e grato perché hanno riconosciuto la perseveranza, la tenacia e la determinazione che mi hanno portato a raggiungere il traguardo.

“La vera disabilità è negli occhi di chi guarda, dalle diversità abbiamo solo da imparare.”