Scanzi: “Quanto sta emergendo a Piacenza è terrificante”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Quanto sta emergendo a Piacenza è terrificante. Spaccio, torture, orge. Genitori che raccontano ai figli (e alle mogli) che si sono infortunati perché hanno picchiato troppo forte “un negro”. Tenori di vita altissimi, ma nessuno che nota nulla. E parliamo di carabinieri, eh: persone che dovrebbero dare l’esempio. Un’indecenza vomitevole, che fa male anzitutto alla stragrande maggioranza di carabinieri onesti e probi.

L’elemento più ripugnante del gruppetto – stando a quel che ci è dato sapere – è a oggi questo Giuseppe Montella. Appare come una sorta di Vic Mackey italiano. Per chi non lo sapesse, esiste una serie durissima e splendida (Shield) che racconta fatti assai prossimi a quelli di Piacenza. Il protagonista, un vomito umano circondato da vomiti umani, si chiama Vic Mackey. E purtroppo a fine serie la fa (a suo modo) franca.