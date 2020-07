Acilia, Aguzzetti: “Denunciato per aver difeso una giovane mamma da uno sgombero”

“Sono stato denunciato per aver difeso una giovane mamma Italiana,nonostante quel giorno ho agito nel pieno rispetto della legalità, cercando un confronto con gli organi preposti per trovare una soluzione che non poteva essere quella di sbatterla per strada senza alternative”

Dichiara AlessandroAguzzetti presidente del Cdq Difendiamo Acilia che la scorsa settimana chiamato dai residenti si è recato in aiuto di una giovane mamma Italiana sgomberata da un appartamento al Villaggio San Giorgio di Acilia.

Abbiamo video e foto di quanto è accaduto

“Abbiamo video e foto di quanto è accaduto e le accuse mosse nei miei confronti sono un chiaro attacco alla mia persona e alla politica che porto avanti.

E’ assurdo che in un periodo di emergenza sanitaria si proceda ad effettuare sgomberi nonostante un decreto che impone lo stop fino a settembre. Ho già dato mandato al mio legale di seguire questa vicenda poiché le accuse che mi vengono contestate sono irreali e non corrispondono al vero. Da anni aiuto famiglie, anziani e padri separati Italiani e non sarà una denuncia a fermare il mio lavoro sul territorio del X Municipio. Per me prima gli Italiani non sarà mai solo uno slogan”