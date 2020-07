Fortuna: “Consiglio Ue: svolta o fine dell’Europa”

Il Prof. Fabio Fortuna, Rettore dell’UniCusano, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Sul Consiglio europeo

“L’Europa ha questa ultima occasione per dimostrare di volersi integrare, se fallisce può preparare il suo funerale –ha affermato Fortuna-. Questo vertice può essere la svolta o la fine dell’Europa. Sono fiducioso sul fatto che alla fine l’accordo sul Recovery Fund si troverà, magari dando un contentino ai Paesi cosiddetti frugali che stanno facendo tante storie. Il problema riguarda anche i tempi, non si può continuare a cincischiare, c’è un bisogno immediato di liquidità”.

Per il premier olandese Rutte le possibilità di un accordo sul Recovery Fund entro domenica sono meno del 50%

“Queste dichiarazioni sono la dimostrazione dei difetti dei meccanismi europei –ha affermato Fortuna-. Non è possibile che piccoli Paesi mettano in una situazione di difficoltà il resto d’Europa. E’ evidente che bisogna modificare i trattati, almeno su certe decisioni deve valere la maggioranza.

L’incontro tra Conte e Rutte dei giorni scorsi è servito a poco, ma era prevedibile, l’Olanda ha sempre avuto una posizione sprezzante, quasi di sfida, io non ci sarei andato. L’Italia in questo momento deve prendere ciò di cui ha bisogno, quindi anche abbassare il collo se serve, ma è inutile andare a fare la questua in giro per l’Europa, con persone che nemmeno ci stanno a sentire. La diplomazia è utilissima, ma in alcuni casi è pleonastica”.

Fonte Radio Cusano Campus