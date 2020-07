Roma: in codice rosso le due donne investite sul lungotevere

Una denuncia per la Raggi, per concorso in omicidio colposo o dolo eventuale, e al comandante dei Vigili Urbani di Roma Capitale per i mancati interventi su lungotevere Oberdan, dove l’ennesimo incidente – che ha provocato il ricovero, in codice rosso, di due donne – ha confermato la pericolosità del tratto stradale: il Codacons interviene in modo netto sul tema della sicurezza stradale a Roma con un’iniziativa finalizzata a fare chiarezza sulle responsabilità dei mancati interventi di adeguamento, nonostante l’infinita sequenza di incidenti e morti registrata in poche centinaia di metri.

SITUAZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE SPAVENTOSA, NESSUN INTERVENTO NONOSTANTE UN’INFINITA SCIA DI SANGUE

Solo due anni fa, tanto per fare un esempio, il giovane chef Alessandro Narducci perse la vita nello stesso tratto: e per questa ragione i mancati interventi, nonostante la comprovata pericolosità della strada, potrebbero dare luogo a responsabilità penali (quale quella di omicidio colposo o dolo eventuale).

“DENUNCIAMO LA RAGGI PER CONCORSO IN OMICIDIO COLPOSO O DI DOLO EVENTUALE E IL COMANDANTE DEI VIGILI PER OMISSIONE DI CONTROLLI IN TUTTA LA CITTÀ”

“Ora basta, è tempo di interrompere questa scia di sangue e di ricostruire le responsabilità dei mancati interventi”, dichiara il Presidente Carlo Rienzi. “Sulla sicurezza stradale a Roma servono fatti concreti, non promesse a vuoto: e soprattutto, è tempo di cominciare a individuare i responsabili di quanto accade, ed eventualmente anche degli omessi interventi di adeguamento e messa in sicurezza”.

