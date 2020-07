Sardegna: 60 cameriere dicono basta allo sfruttamento

Vent’anni di lavoro per un resort sul mare in Sardegna, poi con il coronavirus il ricatto: lavorare più a lungo e con stipendi ridotti oppure andare in mezzo ad una strada. Questa è la storia delle 60 cameriere di un resort a Dorgali, in provincia di Nuoro. Loro non ci stanno e disertano in massa, scrivono:

“[ ] veniamo a sapere che le condizioni contrattuali sono cambiate: più ore e meno paga, orario full time per tutte, prendere o lasciare. Molte di noi si sono rifiutate, le più temerarie hanno accettato, ma dopo 12 giorni di lavoro hanno rassegnato le dimissioni: le condizioni contrattuali non venivano rispettate”.

Purtroppo, la morsa della fame spinge altre ad accettare questo lavoro sottopagato, ma loro non ci stanno a cadere nella guerra tra poveri e invitano alla lotta.

Questo è lo specchio del mercato del lavoro nel nostro Paese dove molti imprenditori, pur di garantirsi buoni profitti chiedono miliardi di euro a pioggia allo Stato, pretendono che chi lavora faccia sacrifici e mettono i lavoratori e le lavoratrici gli uni contro gli altri.

Solidarietà alle cameriere in lotta, la crisi non la devono i pagare i lavoratori e le lavoratrici.

Fonte: pagina Facebook Potere al Popolo