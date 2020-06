Fico: “Andremo fino in fondo: fare chiarezza su quanto accaduto è un atto dovuto a chi ha sofferto”

Così il Presidente Roberto Fico sulla sua pagina Facebook:

Vedere i resti del DC9 Itavia è uno di quei momenti nella vita che difficilmente dimenticherò. Come porterò con me questa giornata a Bologna. La strage di Ustica resta una delle ferite più profonde nella storia del nostro Paese. Una ferita che riusciremo a rimarginare solo quando sarà fatta verità e giustizia. È un dovere inderogabile per uno Stato democratico, è un dovere per un Paese che vuole costruire – facendo luce sulle pagine oscure della sua storia, sui depistaggi, le omissioni, le falsità – il proprio futuro.

E proprio in questa direzione si inserisce il lavoro che la Camera sta portando avanti da tempo e che proseguirà: declassificare e rendere accessibili gli atti secretati delle commissioni di inchiesta parlamentare.

Voglio ringraziare chi in questi quarant’anni non si è arreso, ha lottato per raggiungere la verità, si è impegnato quotidianamente per aggiungere tasselli importanti: i familiari delle 81 vittime, i magistrati, i giornalisti che hanno svolto un lavoro straordinario. Andremo fino in fondo: fare chiarezza su quanto accaduto è un atto dovuto a chi ha sofferto per la scomparsa dei propri cari, è un atto necessario per la dignità del nostro Paese e della nostra comunità.