Mostacciano, danneggia conduttura e causa grava allagamento

Un danno che aveva causato l’interruzione della fornitura idrica in diversi stabili del quartiere di Mostacciano, quello causato in via Acqua Acetosa Ostiense, sul finire del mese scorso, da un tir che, dopo aver quasi tranciato una conduttura aerea, si era allontanato non avvisando nessuno. All’arrivo delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale si era resa necessaria la chiusura della strada, che è proseguita fino alla tarda serata del giorno successivo, in attesa che le squadre dell’Acea potessero riparare il danno. Notevoli i disagi alla circolazione ed al servizio idrico nelle aree adiacenti.

Le indagini

Nei giorni successivi gli agenti del IX Gruppo Eur, tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto, identificando la ditta e il conducente del mezzo. Al termine delle indagini il responsabile, un cittadino di nazionalità marocchina di 28 anni, è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità: dovrà rispondere anche della violazione amministrativa relativa al mancato rispetto della segnaletica che, nel tratto di strada interessato, vieta il transito ai veicoli di altezza superiore ai 4 metri.