Roma, Valeria Marini si tuffa nella Barcaccia: multata dalla Polizia Locale

I fatti risalgono a ieri sera intorno le 20,30, quando Valeria Marini, personaggio conosciuto del mondo dello spettacolo, è entrata presso la fontana di piazza di Spagna, postando sui social nelle ore successive il comportamento offensivo, oltreché illecito.

Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale, di presidio h24 nell’area, al momento dei fatti si trovavano in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, impegnati ad allontanare un gruppo di persone intente a bivaccare sui gradini. Insospettati da un’anomalo assembramento di persone intorno alla Barcaccia, si sono diretti verso la fontana e giunti nelle vicinanze della vasca, non notando nessuno al suo interno, hanno contattato la Centrale Operativa per le opportune verifiche tramite gli impianti di videosorveglianza, che hanno confermato il comportamento della donna.

Accertato l’illecito, il personale ha provveduto a redigere un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo, come previsto dalla legge 48/2017, in ottemperanza all’art. 8 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Le dichiarazioni del Comandante Antonio di Maggio

“La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto fortemente l’approvazione del nuovo

Regolamento di Polizia Urbana a tutela del decoro di questa città, del patrimonio artistico,

storico e culturale, celebrato da tutto il mondo. Una ricchezza che va salvaguardata ed il

Corpo di Polizia Locale è impegnato quotidianamente al fine di far rispettare le regole

poste a tutela della nostra città. Per raggiungere efficacemente questo scopo resta

fondamentale l’apporto positivo dei cittadini con le loro segnalazioni di comportamenti

illegali e irrispettosi.

E’ singolare che un noto personaggio dello spettacolo, che dovrebbe per primo fornire un

esempio positivo di condotte irreprensibili, si renda invece protagonista di un’azione volgare

oltreché illecita e messa in atto solo per puri interessi personali. Una condotta del genere è

inammissibile e condanno fermamente questo gesto offensivo nei confronti di tutta la città

e di chi si impegna ogni giorno a far rispettare le regole”