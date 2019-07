Una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale è dovuta intervenire per fermare un cittadino italiano di 38 anni, entrato oggi pomeriggio alle 19.00 all’interno della Fontana di Trevi. L’uomo, vestito da senatore dell’antica Roma, gridava di voler mettere in scena un’azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra, chiedendo di parlare con il Ministro dell’Interno.

Un agente, per porre fine a questa azione, è dovuto necessariamente entrare in acqua per far uscire la persona che è stata identificata e sanzionata con un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo, come previsto dalla legge 48/2017, in ottemperanza all’art. 8 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.