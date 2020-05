Ostia, Bordoni: “Spiagge: il M5s senza un piano per il Litorale”

Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni si esprime sull’assenza di un vero e proprio piano dei M5S riguardo il litorale.

Venerdì a Ostia e nel litorale romano si darà il via alla stagione estiva, i cittadini già pensano di trascorrere qualche ora al mare, come naturale conseguenza dell’allentamento del lockdown, ma l’operato della sindaca fa temere il peggio.

Le soluzioni approntante per Ostia sono tardive e per lo più improntate in un’ottica repressiva dove i 5 stelle immaginano un’estate fatta di blocchi stradali che causeranno ingorghi dirottando persone sulle pensiline in attesa di navette sotto il sole cocente, acquascooter in mare per controllare che si stia nuotando e non galleggiando e App per scoraggiare chi non riuscirà a prenotare a distanza il suo metro di spiaggia. Tutte idee difficilmente applicabili e fortemente sconsigliate sia per l’economia del territorio che per l’ordine pubblico.

Ricordo che dal 3 giugno saranno autorizzati gli spostamenti tra le Regioni e il piano del X Municipio, è proprio il caso di dirlo, fa già acqua da tutte le parti.