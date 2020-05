Silvestroni: “Va rifatto completamente il bando per le concessioni autostradali”

Marco Silvestroni, deputato di FDI, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle concessioni autostradali

“Va rifatto completamente il bando per le concessioni autostradali -ha affermato Silvestroni-. Un bando che poi permetta di fare un contratto con lo Stato, un contratto normale, non un contratto dove chi vince l’appalto non ha nessun onere, nessun dovere nei confronti dello Stato. Ci devono essere delle penali per chi non ottempera ai propri doveri. Se poi al bando vuole partecipare anche Benetton partecipi. Ad oggi chi passa sulle autostrade vede che non ci sono interventi di manutenzione, a fronte delle ingenti somme incassate”.

Riguardo l’interrogazione parlamentare presentata da Silvestroni sullo staff del commissario all’emergenza Arcuri, di cui fanno parte componenti delle segreterie dei ministri Speranza e Boccia

“Vogliamo capire a cosa servono questi consulenti, quali sono le loro mansioni. Ho parlato con Arcuri e lui mi ha detto che questi consulenti lavorano a titolo gratuito. Comunque alcuni vengono pagati da Invitalia”.

Sulle task force del governo

“Vedremo alla fine se avranno lavorato e prodotto qualcosa. Sono un po’ troppe però queste task force e non si capisce da dove vengano prese perchè non sono inserite nel contesto reale del Paese. Forse i 5 Stelle vogliono tagliare i parlamentari per metterci dei consulenti. I 5 Stelle mi spaventano con queste idee. Vogliono prendere 60mila assistenti per fare che cosa, al posto delle forze dell’ordine?”.

Fonte Radio Cusano Campus