Appendino: “Abbiamo visto crescere in maniera importante il numero di torinesi che scelgono la bici”

Negli ultimi giorni abbiamo visto crescere in maniera molto importante il numero di torinesi che scelgono la bici per i loro spostamenti. E, grazie agli interventi sulla viabilità e al bonus previsto dal Governo, speriamo che possano aumentare ulteriormente.

Questo non solo renderà gli spostamenti più sicuri rispetto al rischio contagio da covid19, ma renderà anche la città più pulita, sostenibile e sicura. Lasciando spazio per le attività commerciali, per vivere la città e per chi la bici non può usarla.