Zingaretti: dalla regione oltre 640 mila euro per gli affitti delle sale cinematografiche

È online l’Avviso pubblico con cui la Regione Lazio predispone uno stanziamento straordinario di 640 mila euro per la promozione dell’esercizio cinematografico contribuendo, come già fatto con i teatri, al pagamento dei canoni di locazione delle sale per i mesi di chiusura forzata dovuti all’emergenza Covid-19 (marzo, aprile e maggio 2020).

Le parole del Presidente Zingaretti

“Una misura importante – spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – per offrire un aiuto concreto a un comparto particolarmente colpito dall’emergenza economica di questi mesi.

A causa della chiusura delle sale cinematografiche e ai conseguenti mancati incassi dovuti all’assenza degli spettatori, molte aziende sono oggi in difficoltà, ed è per questo che abbiamo stanziato dei fondi speciali che possono essere utilizzati proprio per affrontare spese come i canoni, spesso alti, dei locali.

Cinema, arte, cultura sono una parte importante dell’economia produttiva del Lazio e la regione con diverse iniziative in questi mesi ha voluto fare anche in questo settore la sua parte”.

Il bando

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel Lazio che abbiano in essere un contratto di locazione o di affitto azienda in corso di validità e regolarmente registrato, che siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di pubblico spettacolo e che abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno (almeno 250 giornate di programmazione per i cinema situati all’interno del territorio di Roma Capitale, 200 per quelli nei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio, 100 per cinema situati nei restanti Comuni).

I richiedenti, inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione alla data del 31 dicembre 2019 e dichiarare nella richiesta se abbiano ottenuto o meno per le mensilità in oggetto altri contributi anche de minimis (in tal caso, il cumulo di questi ultimi con il contributo concesso dal bando non dovrà superare i 200 mila euro).

L’avviso pubblico

L’Avviso pubblico a sportello gestito da LAZIOcrea, società in house della Regione, è online sul sito www.laziocrea.it e sosterrà il 40% dell’affitto complessivo. La domanda potrà essere presentata in carta semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso via PEC all’indirizzo: avvisieventi.laziocrea@legalmail.it.

Un’ulteriore misura che si inserisce all’interno delle numerose iniziative messe in campo dall’amministrazione regionale per la ripresa di tutti gli ambiti della cultura. L’audiovisivo è un settore strategico per la Regione Lazio che sostiene l’industria cinematografica con diversi progetti che pongono al centro la “settima arte”, dalle produzioni alle co-produzioni fino alla digitalizzazione e al restauro del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Prorogato Avviso pubblico Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI

Per agevolare la ripresa è stato prorogato anche l’Avviso pubblico Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI che, per i cinema del Lazio, mette a disposizione 1 milione di euro per favorire l’adozione di tecnologie digitali e l’efficientamento energetico. Le sale cinematografiche avranno dunque la possibilità di ricevere un aiuto concreto nell’acquisto di attrezzature, software, servizi ma anche per studi di fattibilità e diagnosi energetiche, progettazione e tanto altro. Il bando, disponibile ora fino al 22 giugno 2020, è consultabile al link www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-lazio-2014-2020-teatri-librerie-cinema-verdi-digitali/.