Fase 2: il Codacons chiede a Regioni e Comujni di vietare gli aperitivi all’aperto per evitare assembramenti

Di fronte alle recenti immagini di assembramenti nei luoghi della movida delle principali città italiane, il Codacons chiede misure straordinarie per evitare la risalita dei contagi che porterebbe inevitabilmente ad un nuovo lockdown.

“Chiediamo a Regioni e Comuni di vietare dal venerdì alla domenica aperitivi all’aperto nei luoghi pubblici, limitando la possibilità di consumazione esclusivamente al tavolo e all’interno dei locali, previa prenotazione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Capiamo la voglia dei giovani di tornare alle vecchie abitudini e condividere momenti di socialità, ma al momento il rischio è troppo elevato e può essere controllato solo attraverso ordinanze e divieti”.

RISCHIO RISALITA CONTAGI. APERITIVI SOLO SEDUTI AL TAVOLO, SCONTATI E SU PRENOTAZIONE

Per tale motivo il Codacons chiede alle Regioni e ai singoli Comuni di attivarsi vietando gli aperitivi in piedi nei luoghi della movida, sanzionando chi non rispetta le disposizioni e prevedendo prezzi calmierati e sconti sui listini per le consumazioni al tavolo prenotate dal venerdì alla domenica, in modo da disincentivare gli assembramenti fuori dai locali.

Intanto i cittadini possono segnalare assembramenti illegali e pericolosi al numero 89349966.

Codacons CS