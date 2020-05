Scanzi: “Questa notizia mi fa schifo e queste intercettazioni mi fanno schifo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Non vado quasi mai ad Agorà, l’orario per me è inconcepibile. L’ultima volta che ci andai, mi trovai questa Irene Pivetti che pontificava contro il reddito di cittadinanza dall’alto di non so cosa. La demolii, com’è naturale che sia, usando peraltro il 2% della mia forza dialettica. Qualcuno mi disse che ero stato troppo cattivo. No: ero stato, come sempre, troppo realista. Al netto della presunzione di innocenza, questa notizia mi fa schifo. E queste intercettazioni mi fanno schifo. Ma (scusate) non riescono a sorprendermi granché. E avere sempre ragione tutte le volte che vorrei avere torto, comincia davvero a stancarmi. Che pena.