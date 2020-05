Fornaro e Grimaldi, anche Piemonte autorizzi test sierologici

Il governatore Enrico Rossi ha annunciato che in Toscana i medici di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti test sierologici per rilevare l’eventuale contagio da Covid. Il Piemonte è un caso nazionale da qualche settimana per cui, se vogliamo davvero lasciarci alle spalle la Fase 1 e i suoi problemi, fatti anche di pochi tamponi a tappeto tra i sintomatici e loro parenti, dobbiamo fare di tutto per conoscere la salute dei piemontesi.

Lo affermano Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di LeU, e Marco Grimaldi, capogruppo in Regione Piemonte di LUV.

Anche in Piemonte dobbiamo dare ai medici di base la possibilità di decidere di utilizzare i test sierologici come verifica post-malattia, come si fa con qualsiasi altra prescrizione di prelievo del sangue. In caso di risultato positivo, con un rapido contatto attraverso i numeri verdi o il Sovracup, si potrà prendere un appuntamento per il tampone di conferma. Aggredire i focolai domestici e monitorare gli asintomatici sono fattori determinanti per gestire in sicurezza la fase 2, concludono Fornaro e Grimaldi.

Articolo1 CS