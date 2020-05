Aguzzetti (Difendiamo Acilia): Municipio si vanta del rifacimento strade ma Villaggio San Giorgio dimenticato”

“Tanti proclami social ma ancora una volta, il nostro quartiere è abbandonato” ad alzare la voce è Alessandro Aguzzetti Presidente del Cdq Difendiamo Acilia “Ancora una volta -prosegue Aguzzetti- stiamo assistendo a tanti proclami e zero fatti per il Villaggio San Giorgio.

Abbiamo strade che sembrano percorsi di guerra, segnaletiche orizzontali inesistenti e da mesi chiedo invano a questa amministrazione, il rifacimento del marciapiede di via Bonichi ormai inesistente, con famiglie e anziani costretti a camminare per strada, dove ricordo in questo punto, pochi mesi fa una signora è stata investita ed è morta. Questo quartiere merita rispetto e non capiamo perché questa amministrazione continui ad ignorarlo.

Io come presidente del Cdq continuerò ad inviare giornalmente segnalazioni e se pensano che ci rassegneremo a questo stato di abbandono hanno sbagliato persona e quartiere”