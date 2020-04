Zavalloni: “Prezzo del petrolio del tutto virtuale”

Alessandro Zavalloni, Segretario Nazionale Fegica Cisl, è intervenuto microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Crolla prezzo del petrolio ma non i prezzi della benzina

“I prezzi dei carburanti si sono abbassati notevolmente, quindi un ritocco c’è stato -ha affermato Zavalloni-. Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda il greggio, è stato eliminato qualsiasi prezzo di riferimento reale, fisico e quel prezzo viene quotato in una maniera del tutto virtuale che serve soprattutto alla speculazione finanziaria sui mercati internazionali. Nessuno scambia il petrolio a un prezzo conosciuto.

Il trader non ha nessuna intenzione di far sapere il prezzo a cui lo compra. Il WTI e il Brent sono del tutto virtuali. Certo, questo deve essere chiaro: come è vero che quando il petrolio va sotto zero nessuno può immaginare che la benzina te la regalino, deve essere vero che quando i prezzi aumentano sui mercati vale la stessa cosa.

C’è bisogno di dare trasparenza a questo mercato, di dare delle regole, non si può scambiare virtualmente il prodotto”.

Fonte Radio Cusano Campus