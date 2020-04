Fornaro, per fase 2 dare certezze a lavoratori e imprese

Le anticipazioni, le bozze, le opinioni varie diffuse a piene mani su ogni mezzo di comunicazione sulla cosiddetta Fase 2 stanno creando confusione e non fanno che aumentare il disagio delle persone rispettose delle restrizioni. Le modalità della ripartenza devono fondarsi su atti del Governo, in pieno raccordo istituzionale con le Regioni e gli enti preposti, e non sulla narrazione di esperti e opinionisti.

Ai cittadini bisogna dare certezze e indicare loro una strategia chiara che tenga conto di un dato oggettivo: siamo ancora in emergenza sanitaria. La salute di cittadini, lavoratori e lavoratrici deve rimanere al primo posto, pur in un contesto di graduale ripresa delle attività quotidiane.

Lo afferma il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro

Artico 1 CS