Di Maio: “Il Vietnam dona oltre 3 tonnellate di aiuti”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni ci è stato chiesto di non rallentare la nostra attività e di far arrivare dall’estero altri aiuti sanitari e personale medico per i nostri ospedali. Perché se i numeri del contagio iniziano a rallentare, è fondamentale non abbassare la guardia. In Italia ancora c’è bisogno di aiuto.

Con il nostro corpo diplomatico stiamo facendo il massimo. La solidarietà internazionale che stiamo ricevendo ci riempie di orgoglio.

Questa notte a Malpensa è arrivato un nuovo carico di aiuti sanitari, oltre 3 tonnellate, donati dal Vietnam all’Italia.