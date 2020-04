Appendino: “Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia delle strade”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

La notte scorsa le autobotti sono intervenute sulla viabilità di numerosi assi di viabilità primaria e quartieri cittadini. Alcuni esempi:

Corso Principe Oddone, piazza Statuto, corso Francia, piazza Bernini , corso Tassoni, corso Appio Claudio, corso Svizzera, piazza Perotti, via Fabrizi, via Bianchi, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Massaua, via Cossa, corso Sacco e Vanzetti, strada Antica di Collegno, corso Marche; corso Lecce, via Pianezza, via Nervi, via Terraneo, corso Telesio, corso Potenza.

Corso Regina Margherita, rondò della Forca, corso Novara, corso Brescia, corso Regio Parco, via Catania, lungo Dora Firenze e lungo Dora Siena, corso Verona, corso San Maurizio, via Napione, corso Belgio, corso Tortona; corso Sella, corso Gabetti, corso Casale, corso Chieri, strada Traforo del Pino, lugo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, lungo Dora Colletta.

Piazza Massaua, via De Sanctis, via Mazzarello, via Monginevro, corso Brunnelleschi, corso Trapani, parco Ruffini; corso Orbassano, strada del Portone, via Gorini, via Anselmetti, corso Settembrini.

Quartiere Mirafiori Sud e corso Unione Sovietica da corso Giambone a confine città.

Area tra corso Francia, corso Peschiera, corso Castelfidardo, corso Inghilterra.

Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata dell’igiene stradale a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.